Не вздумайте брать даже по скидке: в Росконтроле назвали марки кофе, в которых совсем нет кофеина

Эксперты из организации "Росконтроль" провели исследование марки растворимого кофе, предупреждая российских потребителей о возможных подделках. Основной акцент исследования был сделан на сублимированном кофе, который популярен благодаря своей простоте приготовления. Процесс приготовления сводится к прибавлению кипятку, что делает этот напиток доступным для приготовления даже при ограниченном времени.

Несмотря на общепринятое мнение, что растворимый кофе не является настоящим кофе, результаты исследования показали, что сублимированный кофе может быть не менее качественным, чем молотый. Однако ключевым фактором является использование высококачественного сырья в процессе производства.

Лабораторные анализы выявили несколько марок, которые эксперты признали наилучшими в своей категории. Среди них - "Jardin", "Jacobs", "Nescafe", "Ambassador Platinum", а также российские марки "Московская кофейня на паяхъ" и "Черная карта".

Тем не менее, некоторые образцы были признаны некачественными: марки "Italica", "Фаворит" и "MacCoffee Favorite" были обвинены в использовании растительного сырья другого происхождения, которое не имеет отношения к натуральному кофе, сообщает информационное агентство Primpress.