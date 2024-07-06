Не вздумайте брать даже бесплатно, они в черном списке: Росконтроль назвал три популярных марки чая
darminaopel.ru
Чай — один из самых популярных напитков в России, занимающий второе место после воды по объему потребления. Этот ароматный напиток издавна является неотъемлемой частью культуры и традиций, но недавнее исследование Росконтроля подняло вопросы о безопасности и качестве чая, доступного на рынке.
Неприятные находки в пакетированном чае
По результатам проверки, проведенной Росконтролем, в некоторых образцах зеленого чая из Шри-Ланки и Ленинградской области была обнаружена плесень. Концентрация плесени в этих продуктах превышала допустимые нормы в более чем десять раз. Также эксперты выявили проблемы с качеством черного чая из известной сети магазинов в Москве, в котором присутствовали грубо измельченные листья и черешки, передает progoroduhta.
Высокие стандарты у проверенных брендов
Вместе с тем, исследование выявило несколько брендов, которые продолжают поддерживать высокие стандарты качества. Greenfield, Lipton, Ahmad Tea и «Майский» демонстрируют примеры продукции, удостоенной всероссийского знака качества, и могут быть рекомендованы для потребления.
Критерии выбора качественного чая
При выборе чая важно обращать внимание на следующие аспекты:
- Происхождение и сорт: информация о происхождении и сорте чая должна быть четко указана на упаковке.
- Методы обработки листьев: хорошее качество обработки способствует сохранению полезных свойств чая.
- Свежесть продукта: важно проверять дату изготовления на упаковке.
- Наличие сертификатов качества: сертификаты и соответствие стандартам безопасности служат гарантией высокого качества продукта.
Качественный чай не только радует вкусом и ароматом, но и способствует укреплению здоровья благодаря содержанию антиоксидантов и других полезных веществ. Поэтому выбор чая должен быть осознанным, чтобы чаепитие было не только приятным, но и полезным.
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