Не вздумайте брать даже бесплатно, они в черном списке: Росконтроль назвал три популярных бренда чая

Чай, занимая высокие позиции среди любимых напитков россиян, наряду с кофе, стал предметом обеспокоенности после последнего исследования Росконтроля.

Эксперты обнаружили, что некоторые сорта зеленого чая, произведенные в Шри-Ланке и Ленинградской области, содержат плесень, значительно превышающую допустимые нормы. В дополнение, в крупных московских торговых сетях был выявлен черный чай, созданный из низкокачественного сырья — грубо измельченных листьев и черешков.

В свете этих находок Росконтроль подчеркивает необходимость более осознанного подхода к выбору чая. Эксперты рекомендуют обращать внимание на репутацию производителей и предпочитать те марки, которые получили сертификаты качества. Такой подход не только улучшит вкус и аромат вашего чая, но и обеспечит безопасность вашего здоровья. Это исследование показывает, как важно выбирать качественные и проверенные продукты для сохранения здоровья и благополучия.