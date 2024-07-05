Не вздумайте брать даже бесплатно, они в черном списке: Росконтроль назвал 3 популярных марки чая

Чай — напиток No2 в России после воды. Его аромат и вкус создают особую атмосферу, а чаепитие давно стало любимой традицией. Но так ли безопасно то, что мы завариваем?

Росконтроль провел масштабное исследование чайной продукции и обнаружил немало неприятных сюрпризов, сообщает progoroduhta.

Осторожно: плесень в пакетике!

Оказалось, что даже такой распространенный продукт, как пакетированный чай, может быть опасен. В образцах зеленого чая из Шри-Ланки и Ленинградской области эксперты обнаружили плесень, причем в концентрациях, превышающих норму в более десяти раз. Не отличился качеством и черный чай одной из известных московских сетей — грубо измельченные листья, черешки и другие неприятные сюрпризы.

Есть и хорошие новости!

К счастью, на рынке еще достаточно производителей, для которых качество — не пустой звук. Эксперты отметили высокие показатели у Greenfield, Lipton, Ahmad Tea и «Майского». Эти бренды получили всероссийский знак качества и могут рекомендоваться потребителям.

На что же обратить внимание, выбирая чай?

Происхождение, сорт, методы обработки листьев — важная информация, которая должна быть указана на упаковке.

Свежесть продукта — обращайте внимание на дату изготовления.

Сертификаты качества и соответствие стандартам безопасности — гарантия того, что вы получаете действительно качественный и безопасный продукт.

Помните, что качественный чай — это не только прекрасный вкус и аромат, но и забота о здоровье. Ведь хороший чай богат антиоксидантами и другими полезными веществами. Поэтому относитесь к его выбору осознанно и пусть ваше чаепитие будет не только приятным, но и полезным!