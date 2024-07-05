Не выйдут на пенсию ни в 2024, ни в 2025 году. Теперь миллионы пожилых жителей России вынуждены будут работать

В России активно развивается новая социальная политика, в центре которой – повышение качества жизни пожилых граждан.

Как отмечает вице-премьер Татьяна Голикова, пенсионная реформа направлена не только на пересмотр возраста выхода на пенсию, но и на активное вовлечение пожилых людей в жизнь страны.

Новые рабочие места для опытных специалистов

По информации «Про Город Киров», в рамках пенсионной реформы планируется создать около 2,7 миллиона новых рабочих мест для пожилых граждан. Специальные образовательные программы помогут им адаптировать свои навыки к современным требованиям рынка труда.

Позитивные результаты реформы уже видны

Статистика подтверждает эффективность новых мер: уровень занятости граждан в возрасте от 40 до 54 лет к концу прошлого года составил 93%. Это говорит о том, что пенсионные изменения способствуют росту трудовой активности пожилых людей.

Меняя подход к пожилому возрасту

Пенсионная реформа направлена на изменение восприятия пожилых людей в обществе. Они рассматриваются не как «пенсионеры», а как ценный ресурс для национального развития, обладающий опытом и знаниями.

Активное долголетие - приоритет социальной политики

В условиях демографических вызовов Россия делает ставку на активное долголетие. Пожилые граждане — это не просто возрастная группа, а активные участники общественной и экономической жизни страны.

Новая пенсионная политика призвана обеспечить пожилым людям достойное место в обществе, где их опыт, знания и энергия будут востребованы.