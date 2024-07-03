Не выйдут на пенсию ни в 2024, ни в 2025 году. Теперь миллионы пожилых россиян вынуждены будут работать

Россия вступает в новый этап взаимодействия с пожилым поколением. Пенсионная реформа, о которой говорит вице-премьер Татьяна Голикова, призвана не просто изменить возраст выхода на пенсию, но и раскрыть экономический потенциал россиян старшего возраста.

Интеграция опыта — ключ к новым рабочим местам. По прогнозам, реформа создаст около 2,7 млн вакансий. Однако для успешной интеграции пожилых людей на рынке труда необходима адаптация. Татьяна Голикова отмечает важность специальных образовательных программ, которые помогут гражданам старшего возраста применить свой богатый жизненный и профессиональный опыт в современных условиях.

Показатели занятости подтверждают — реформа работает. Число работающих граждан в возрасте 40-54 лет достигло 93 процентов к концу 2023 года. Такая динамика свидетельствует об эффективности пенсионной реформы, стартовавшей в 5 лет назад и предусматривающей постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Новая парадигма: от пассивного обеспечения — к активному участию. Пенсионная реформа – это не только способ поддержания экономической стабильности, но и инструмент повышения качества жизни пожилых людей. Открывая возможности для профессиональной и общественной самореализации, государство меняет отношение к старшему поколению, видя в нем ценный ресурс для развития страны.

Отражая текущую демографическую ситуацию, Россия делает ставку на активное долголетие. Подобные меры, о которых пишет портал progorod43, демонстрируют переход от модели социальной пассивности к модели активного вклада пожилых граждан в жизнь общества и экономику страны.