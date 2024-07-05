Не выйдут на пенсию ни в 2024, ни в 2025 году. Теперь миллионы пожилых граждан вынуждены будут работать

Повышение пенсионного возраста в Российской Федерации оказало заметное влияние на рынок труда. Вице-премьер Татьяна Голикова отмечает значительный рост числа работающих пенсионеров. По ее прогнозам, реформа добавит в экономику страны около 2,7 млн рабочих мест.

Пенсия не повод для отдыха?

Сегодня около 60% российских пенсионеров продолжают трудиться. Такая тенденция подчеркивает важность создания комфортных условий для трудоустройства и эффективной занятости пожилых граждан.

Новые возможности для опытных кадров

Чтобы помочь пожилым работникам адаптироваться к современным реалиям рынка труда, Татьяна Голикова предложила разработать специальные образовательные программы. Они позволят старшему поколению оставаться конкурентоспособным, актуализировать знания и освоить новые навыки, сообщает progorod43.

«Серебряный возраст» - драйвер экономического роста?

Примечательно, что на фоне пенсионной реформы наблюдается и рекордная занятость среди граждан в возрасте 40-54 лет — 93% на конец 2023 года. Это свидетельствует о высокой активности и востребованности данной возрастной группы на рынке труда, что, безусловно, требует дополнительной поддержки со стороны государства.

Пенсионная реформа в России инициировала не только социальные, но и серьезные экономические преобразования. Рост числа рабочих мест для пенсионеров и создание благоприятных условий для их трудоустройства способствует не только экономическому росту страны, но и поддерживает социальное благополучие старшего поколения, обеспечивая им возможность вести активную и продуктивную жизнь.