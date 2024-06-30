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Не выйдут на пенсию ни в 2024, ни в 2025 году. Теперь миллионы пожилых граждан страны вынуждены будут работать

Вследствие увеличения возраста выхода на пенсию, заместитель премьер-министра России Татьяна Голикова объявила о росте количества занятых граждан.

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Вследствие увеличения возраста выхода на пенсию, заместитель премьер-министра России Татьяна Голикова объявила о росте количества занятых граждан.

Прогнозируется, что экономика получит примерно 2,7 миллиона новых рабочих мест. По мнению Голиковой, около 60% пожилых граждан России продолжают работать.

Важность создания образовательной системы для пожилых людей была подчеркнута Голиковой с целью максимального использования их потенциала в течение всей их карьеры. Также было отмечено, что участие людей в возрасте от 40 до 54 лет на рынке труда достигло исторического максимума и составило 93% к концу 2023 года.

Напомним, что с 2019 года в России постепенно увеличивается пенсионный возраст на пять лет: до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

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