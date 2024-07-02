Не выйдут на пенсию ни в 2024, ни в 2025 году. Теперь миллионы пожилых граждан РФ вынуждены будут работать

В России началась новая эра в трудоустройстве пожилого населения благодаря увеличению пенсионного возраста, как объявила вице-премьер Татьяна Голикова. Ожидается создание около 2,7 миллиона рабочих мест, что усилит вклад старшего поколения в экономику.

Образование как ключ к активности

Голикова подчеркнула важность специализированных образовательных программ для пожилых граждан, чтобы помочь им адаптироваться к изменениям на рынке труда и эффективно использовать их опыт в различных сферах деятельности.

Увеличение занятости среди зрелого населения

Значительное увеличение трудоустройства было отмечено среди граждан в возрасте от 40 до 54 лет, которые показали уровень занятости в 93 процента к концу 2023 года. Это отражает успех пенсионной реформы, начатой в 2019 году, и направленной на постепенное увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Стратегия и будущие планы

Реформа пенсионной системы задумана как способ не только повысить экономическую активность, но и улучшить качество жизни пожилых, предоставляя им возможности для полноценной занятости и социальной интеграции. Эти шаги призваны обеспечить устойчивое развитие пенсионной системы и соответствие её демографической ситуации в стране, пишет progorod43.