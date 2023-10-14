«Не вторая волна, а плановый порядок»: в Минобороны высказались о новой мобилизации

12 октября глава военкомата Владимирской области Юрий Гусаров ответил на вопросы, касающиеся призыва на срочную службе. Не остался в стороне и волнующий многих вопрос о вероятной новой мобилизации.

"Об этом говорили уже министр обороны и президент: мобилизации не планируется. Все мероприятия по уточнению данных граждан воинского учета происходят в плановом порядке для того, чтобы и граждане сами выполнили свои обязанности по нахождению на воинском учете, и чтобы военкоматы обладали уточненными сведениями по всем категориям, которые обязаны состоять на воинском учете. Это касается как граждан, так и предприятий. Никаких авралов, вызовов нет. Все работает в плановом порядке", - отметил Гусаров.