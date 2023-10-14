Новости России
· Служба новостей

«Не вторая волна, а плановый порядок»: в Минобороны высказались о новой мобилизации

«Не вторая волна, а плановый порядок»: в Минобороны высказались о новой мобилизации

Фото: открытые источники

Подписаться в Telegram

12 октября глава военкомата Владимирской области Юрий Гусаров ответил на вопросы, касающиеся призыва на срочную службе. Не остался в стороне и волнующий многих вопрос о вероятной новой мобилизации.

"Об этом говорили уже министр обороны и президент: мобилизации не планируется. Все мероприятия по уточнению данных граждан воинского учета происходят в плановом порядке для того, чтобы и граждане сами выполнили свои обязанности по нахождению на воинском учете, и чтобы военкоматы обладали уточненными сведениями по всем категориям, которые обязаны состоять на воинском учете. Это касается как граждан, так и предприятий. Никаких авралов, вызовов нет. Все работает в плановом порядке", - отметил Гусаров.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Знакомы ли вы со столицей Татарстана? Тест на знание киноистории Казани

Новости Казани

день назад

дослужился до судьи Верховного суда: в Казани скончался Олег Бегишев

дезинфекция тараканов в квартире в москве с гарантией

Новости Татарстана

день назад

Выйдут на отдых через две недели: был опубликован график школьных каникул в РТ

Интересное в Казани

3 дня назад

Играй и выигрывай: ВкусВилл создал Мангомир в метавселенной Roblox

вебмастер москва в Москве

Новости Казани

день назад

Нужно лишь записать голосове: разработчики Казани создали сервис, который диагностирует болезнь Паркинсона по голосу

Новости Казани

день назад

Самый длинный в стране: в Казани хотят построить бассейн с подогревом и термальным комплексом

Новости Казани

день назад

Внесли изменения в Правила землепользования: вдоль Вознесенского тракта в Казани появится новый ЖК

Новости Татарстана

день назад

Может получить и материнский капитал: в РТ рассказали, на какие субсидии имеет право отец
Новости Татарстана
день назад

Знакомы ли вы со столицей Татарстана? Тест на знание киноистории Казани

Знакомы ли вы со столицей Татарстана? Тест на знание киноистории Казани

Новости Татарстана

день назад

Пришли проверить грамотность: в Казани сотрудники исполкома приняли участие в «Татарча диктант»

Новости Татарстана

день назад

Потеплеет до 17 градусов: в Татарстане не выходных прогнозируют хорошую погоду

Новости Татарстана

день назад

Подешевели все марки: в Татарстане начала падать стоимость бензина

Новости Татарстана

день назад

Большая часть уйдет лишь на один проект: в Татарстане одобрили восемь инвестпроектов на 109 миллиардов
Проведут в День отца: ФК «Рубин» организует матч среди болельщиков для отцов и детей
Спортивные новости Казани
день назад

Проведут в День отца: ФК «Рубин» организует матч среди болельщиков для отцов и детей

Новости Татарстана

день назад

Предоставляется на поддержку передовых инженерных школ: три вуза Татарстана получат гранты

Новости Татарстана

день назад

Выйдут на отдых через две недели: был опубликован график школьных каникул в РТ

Новости Казани

день назад

дослужился до судьи Верховного суда: в Казани скончался Олег Бегишев
Откуда берутся вундеркинды: список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2023 году
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Откуда берутся вундеркинды: список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2023 году