«Не вторая волна, а плановый порядок»: в Минобороны высказались о мобилизации

12 октября военный комиссар Владимирской области, полковник Юрий Гусаров, дал исчерпывающие ответы на вопросы, связанные с осенним призывом срочников, а также обсудил перспективы мобилизации и демобилизации взрослых владимирцев.

В этой осенней призывной кампании предстоит отправить в войсковые части Западного военного округа около 1300 граждан Владимирской области, в возрасте от 18 до 27 лет. Приблизительно 40% из них будут направлены в учебные центры для получения военной специальности в течение пяти месяцев. Дальнейшее распределение по местам службы будет происходить из этих учебных центров. Кроме того, не планируется отправлять граждан в регионы ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также в зону СВО.