«Не вторая волна, а плановый порядок»: в Минобороны прокомментировали возможность новой мобилизации

Военный комиссар Владимирской области Юрий Гусаров дал ответы на вопросы, которые тревожат многих - об осеннем призыве в регионе, о нормах призыва. Он заверил, что призванных срочников-новобранцев в зону СВО никто не отправит.

Также Гусаров рассказал, планируется ли вторая мобилизация.

"Об этом говорили уже министр обороны и президент: мобилизации не планируется. Все мероприятия по уточнению данных граждан воинского учета происходят в плановом порядке для того, чтобы и граждане сами выполнили свои обязанности по нахождению на воинском учете, и чтобы военкоматы обладали уточненными сведениями по всем категориям, которые обязаны состоять на воинском учете. Это касается как граждан, так и предприятий. Никаких авралов, вызовов нет. Все работает в плановом порядке", - отметил военком.