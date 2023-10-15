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«Не вторая волна, а плановый порядок»: в Минобороны прокомментировали возможность новой мобилизации

«Не вторая волна, а плановый порядок»: в Минобороны прокомментировали возможность новой мобилизации

Фото: социальные сети

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Военный комиссар Владимирской области Юрий Гусаров дал ответы на вопросы, которые тревожат многих - об осеннем призыве в регионе, о нормах призыва. Он заверил, что призванных срочников-новобранцев в зону СВО никто не отправит.
Также Гусаров рассказал, планируется ли вторая мобилизация.

"Об этом говорили уже министр обороны и президент: мобилизации не планируется. Все мероприятия по уточнению данных граждан воинского учета происходят в плановом порядке для того, чтобы и граждане сами выполнили свои обязанности по нахождению на воинском учете, и чтобы военкоматы обладали уточненными сведениями по всем категориям, которые обязаны состоять на воинском учете. Это касается как граждан, так и предприятий. Никаких авралов, вызовов нет. Все работает в плановом порядке", - отметил военком.

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