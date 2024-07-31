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Не варю свеклу часами — нужно всего 15 минут: есть одна уловка при варке — выходит вкуснее, сочнее и без запаха на весь дом

Свекла — ценный источник питательных веществ, н...

fermainfo.ru

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Свекла — ценный источник питательных веществ, но её традиционная варка может занять много времени и оставить неприятные запахи в доме. Однако существует быстрый способ приготовления свеклы, который сэкономит время и избавит от лишних хлопот.

Быстрая варка свеклы в микроволновке

  1. Подготовка: Промойте свеклу под проточной водой, удостоверьтесь, что все загрязнения удалены. Оставьте кожуру, она поможет сохранить соки внутри.
  2. Проколы: Сделайте несколько проколов на свекле вилкой, чтобы предотвратить её разрыв от внутреннего давления во время нагревания.
  3. Упаковка: Оберните свеклу в микроволновую пленку или поместите в специальный контейнер для микроволновой печи.
  4. Варка: Поставьте свеклу в микроволновку на полную мощность на 15 минут, можно поставить на меньше в зависимости от размера.
  5. В конце убедитесь, что свекла мягкая, проткнув её вилкой.
  6. Очистка: После остывания свеклы снимите кожуру — она должна легко отделиться.

Плюсы такого способа

  • Быстрота: Готовка занимает всего 15 минут.
  • Сохранение питательных веществ: Микроволновка минимизирует потерю витаминов, которая возможна при длительном кипячении.
  • Чистота: Минимальные запахи и легкая очистка после приготовления.

Этот метод является отличным решением для тех, кто ценит своё время и предпочитает здоровое питание. Попробуйте приготовить свеклу в микроволновке — и вы оцените как простоту процесса, так и отличный результат без лишних усилий.

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