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Не варю свеклу часами — хватит и 15 минут: есть одна уловка при варке — выходит вкуснее, сочнее и без запаха на весь дом

Долгое варево свеклы и неприятные кухонные аром...

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Долгое варево свеклы и неприятные кухонные ароматы могут скоро стать прошлым благодаря инновационной кулинарной технике. Откройте для себя, как приготовить свеклу всего за 15 минут, сохранив её сочность, вкус и питательные свойства, не оставляя при этом запахов на всю кухню.

Использование современных кухонных гаджетов, таких как мультиварка или скороварка, радикально изменит ваш опыт приготовления свеклы. Эти приборы максимально упрощают процесс, уменьшая его длительность и исключая распространение запахов.

Пошаговая инструкция:

  1. Подготовка: Тщательно очистите свеклу, оставив небольшие хвостики, чтобы минимизировать утечку сока.
  2. Процесс варки: Поместите свеклу в мультиварку или скороварку, добавьте около стакана воды для создания пара и установите режим «Варка под давлением» на 15 минут.
  3. Остывание: Дайте устройству естественно остыть в течение 10 минут после завершения программы, затем быстро охладите свеклу, погрузив её в холодную воду.

Преимущества этого метода:

  • Экономия времени: Процесс сокращается с часа до 15 минут.
  • Сохранение питательных веществ: Благодаря быстрому приготовлению под давлением, больше витаминов и минералов остаются в свекле.
  • Нет запахов: Закрытая система приборов предотвращает распространение запахов.
  • Версатильность: Готовую свеклу можно использовать в различных блюдах, от салатов до гарниров.

Мультиварка или скороварка могут стать вашими лучшими помощниками в кухне, особенно когда речь идет о приготовлении свеклы. Этот метод не только сэкономит ваше время и усилия, но и позволит наслаждаться идеально приготовленной свеклой без лишних хлопот и запахов.

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