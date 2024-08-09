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Не варю свеклу часами — хватает и 15 минут: есть одна уловка при варке — выходит вкуснее, сочнее и без запаха на весь дом

Многие избегают готовить свеклу дома из-за длит...

bitnewstoday.ru

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Свекла — невероятно полезный и вкусный овощ, который часто используется в салатах, супах и даже десертах. Однако многие избегают готовить свеклу дома из-за длительного времени приготовления и сильного запаха, который может распространяться по кухне.

Но есть хорошая новость: вы можете приготовить свеклу быстро и без лишних ароматов, используя одну простую уловку.

Секрет быстрой варки свеклы

Традиционно свеклу варят около часа или даже дольше, чтобы она стала мягкой. Однако существует метод, который позволяет сократить время приготовления до 15 минут. Секрет заключается в использовании мультиварки или скороварки. Эти кухонные приборы способны значительно ускорить процесс варки за счет высокого давления, под которым готовится овощ.

Как правильно варить свеклу в скороварке:

  1. Подготовка: Тщательно мойте свеклу под проточной водой, удаляя всю грязь и остатки земли. Обрезайте концы, но оставляйте кожуру — это поможет сохранить больше витаминов и уменьшить «кровоточивость» свеклы.
  2. Разрезание: Чтобы свекла приготовилась еще быстрее, разрежьте ее на несколько крупных кусков. Это увеличивает площадь поверхности, что способствует более быстрому проникновению тепла.
  3. Добавление уксуса или лимонного сока: Добавьте в воду для варки немного уксуса или лимонного сока. Это не только помогает сохранить яркий цвет свеклы, но и нейтрализует ее естественный запах, который многие находят неприятным.
  4. Варка: Залейте свеклу водой так, чтобы она полностью покрыла овощи, и варите под закрытой крышкой в скороварке на высоком давлении в течение 15 минут.
  5. Охлаждение: После завершения варки быстро сбросьте давление в скороварке и позвольте свекле немного остыть, прежде чем извлекать ее. Остывшую свеклу легко очистить от кожуры.

После того как свекла остынет, вы можете нарезать ее на кусочки подходящего размера для вашего блюда. Теперь свекла готова к добавлению в салаты, вторые блюда или к использованию в качестве гарнира. Вы обнаружите, что свекла получается не только мягкой и сочной, но и сохраняет более насыщенный вкус без лишних запахов.

Применяя этот метод, вы сэкономите время и сделаете процесс приготовления свеклы проще и приятнее, избежав распространения запахов по дому.

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