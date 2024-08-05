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· 16+ · Алина Алмакаева

Не варю свеклу часами — хватает 15 минут: уловка от хозяек, которая экономит время

Варёная свекла - основа для множества вкусных и...

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Варёная свекла - основа для множества вкусных и полезных блюд. Но долгая варка (которая может занимать до 3 часов!) часто отбивает желание её готовить.

Хорошая новость: есть несколько способов значительно сократить время приготовления свеклы! Делюсь самыми эффективными:

1. Выбираем "быструю" свеклу:

Размер:Мелкие и средние корнеплоды сварятся быстрее, чем крупные.

Форма:Выбирайте свеклу округлой формы, без "хвостиков" - она приготовится равномерно.

Сорт:Обратите внимание на сорта "Боро", "Детройт" и "Нежность" - они варятся быстрее других.

2. Правильно подготавливаем:

Не очищаем:Варим свеклу в кожуре, чтобы сохранить витамины и сократить время приготовления.

Хвостик - на месте:Оставляем хвостик и корешок, чтобы свекла не "выварилась".

3. Ускоряем процесс:

Кипяток:Опускаем свеклу в кипящую подсоленную воду.

"Контрастный душ":Через 30-40 минут варки перекладываем свеклу в ледяную воду. Резкий перепад температур поможет ей быстро "дойти".

Микроволновка: В микроволновке свекла готовится 15-20 минут. Для этого проколите ее вилкой и заверните в пищевую пленку или поместите в специальный пакет для варки.

Мультиварка: В режиме "Варка на пару" свекла будет готова через 40-60 минут.

Скороварка:Самый быстрый способ - в скороварке свекла сварится всего за 15-20 минут.

4. Проверяем готовность:

Проткните свеклу ножом или вилкой. Если входит легко - она готова.

Используя эти простые советы, вы сможете значительно сократить время варки свеклы и наслаждаться вкусными и полезными блюдами без лишних хлопот!

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