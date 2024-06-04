Не убирайте куртки: штормовой ветер, грозы и заморозки до -4. Вильфанд дал прогноз на начало июня

В последние недели погода в России демонстрирует чрезвычайную изменчивость, приводя к необходимости постоянного мониторинга метеорологических обновлений. Жители страны сталкиваются с необычными для этого времени года погодными условиями, включая резкие перепады температур и экстремальные осадки.

Специалисты Гидрометцентра России, под руководством Романа Вильфанда, объясняют текущую погодную нестабильность взаимодействием холодных и теплых воздушных масс, что приводит к активному формированию фронтальных зон. Эти условия особенно заметны в южной части Западной Сибири, где метеоусловия крайне непостоянны.

В ближайшие дни, особенно в Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае и Туве, прогнозируется усиление осадков, включая грозы и сильные порывы ветра, достигающие до 35 м/с. В Иркутской области ночные температуры могут опускаться до -3C, тогда как днем столбик термометра может показывать до +25C.

Жители Урала столкнутся с подобной нестабильностью: ожидаются грозы, сильный ветер и ночные заморозки до -5C. Краснодарский край и Приволжский федеральный округ также не избежит резких погодных изменений, с ночными заморозками и сильными дождями.

Эти погодные аномалии, охватывающие от Сибири до южных регионов, требуют от всех повышенного внимания к метеорологическим прогнозам. Необходимость в принятии своевременных мер предосторожности становится очевидной в условиях текущей погодной неопределенности. Обеспечение собственной безопасности и защиты в условиях погодных испытаний должно стать приоритетом для каждого жителя страны, сообщает progorod58.ru.