Не убирайте куртки: штормовой ветер, грозы и заморозки до -4. Роман Вильфанд дал прогноз на начало июня

Нынешнее лето в России характеризуется необычайной погодной капризностью, требующей от всех жителей страны особого внимания к ежедневным прогнозам.

Отмечены неожиданные колебания температур и экстремальные осадки, делающие погоду непредсказуемой.

Роман Вильфанд, руководитель Гидрометцентра России, объясняет эти колебания взаимодействием противоположных воздушных масс, что приводит к созданию активных фронтов, особенно заметных в южной части Западной Сибири.

В предстоящие дни ожидается усиление осадков в Томской и Кемеровской областях, Алтайском крае и Туве, с возможностью гроз и ветров до 35 м/с. Иркутская область предвещает снижение ночных температур до -3C, при дневных показателях до +25C.

Жители Урала столкнутся с аналогичной нестабильностью, включая возможные грозы, сильные ветры и ночные заморозки до -5C. Такие же резкие погодные перепады ожидают и в Краснодарском крае, а также в Приволжском федеральном округе, где прогнозируются ночные заморозки и продолжительные дожди.

Эти погодные условия охватывают многие регионы страны, от Сибири до Юга, и подчеркивают необходимость активного мониторинга погоды. В текущих условиях критически важно не только следить за обновлениями, но и предпринимать соответствующие меры безопасности для защиты себя и своего имущества в период погодных неурядиц, сообщили в progorod58.