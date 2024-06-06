Не убирайте куртки: штормовой ветер, грозы и холода до -4. Вильфанд озвучил прогноз на начало июня

Лето 2024 года в России выделяется своей погодной переменчивостью, что заставляет жителей страны регулярно просматривать актуальные погодные прогнозы. Зафиксированы резкие колебания температур и экстремальные осадки, что придает погодным условиям непредсказуемость.

Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра России, связывает эти колебания с взаимодействием различных воздушных масс, которое ведет к образованию активных погодных фронтов, особенно замечательных в южных районах Западной Сибири.

В следующие дни ожидается увеличение осадков в таких регионах как Томская и Кемеровская области, Алтайский край и Тува, с возможными грозами и сильными ветрами, достигающими скорости до 35 м/с. В Иркутской области прогнозируют снижение ночных температур до минус 3C, в то время как дневные температуры могут достигать до плюс 25C.

Жители Урала также ожидают похожую нестабильность погоды, включая потенциальные грозы, мощные ветры и ночные заморозки до минус 5C. Подобные резкие изменения температур предсказывают и для Краснодарского края, а также для Приволжского федерального округа, где возможны ночные заморозки и продолжительные осадки.

Такие погодные условия, распространенные от Сибири до южных регионов, выделяют необходимость усиленного наблюдения за погодой. В этих условиях крайне важно не только оставаться в курсе метеорологических обновлений, но и предпринимать адекватные меры безопасности для защиты личного и имущественного благосостояния во время погодных неприятностей, как сообщается на progorod58.