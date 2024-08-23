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«Не травите этим кошек»: в Роскачестве озвучили худшие марки корма для питомцев

Недавнее исследование Роскачества всколыхнуло р...

koshka.top

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Недавнее исследование Роскачества всколыхнуло рынок сухих кормов для кошек. Эксперты проверили 25 популярных брендов с куриным вкусом и выяснили, что цена не всегда гарантирует качество.

Более того, некоторые бюджетные корма оказались даже лучше дорогостоящих аналогов из премиум-сегмента, сообщает pg11.ru.

Безопасность превыше всего: вредные вещества не обнаружены

Главный акцент в исследовании делался на безопасности продукции. Эксперты тщательно проверили корма на наличие токсичных элементов, радионуклидов, тяжелых металлов, микробиологических загрязнений и других опасных компонентов. Важный вывод - ни один из протестированных образцов не показал превышений по этим критичным параметрам.

Под прицелом внимания: несоответствия и замечания

Несмотря на общую безопасность, к некоторым кормам у Роскачества возникли замечания:

  1. Металломагнитная примесь: в двух кормах обнаружено недопустимое содержание металлических фрагментов, однако их размер не превышал допустимые нормы.
  2. Микотоксины: в восьми образцах обнаружены следы микотоксина фумонизина В1, который может наносить вред печени и почкам животных.
  3. Пестициды и антибиотики: в 17 кормах найдены следовые количества пестицидов, а в 3-х - антибиотики. Хотя допустимые нормы для этих веществ в кормах для кошек не регламентированы, их наличие не позволило присвоить продукции Знак качества.
  4. Дефицит селена и калия: в нескольких кормах выявлено недостаточное содержание селена и калия, что при регулярном употреблении может негативно сказаться на здоровье питомцев.
  5. Содержание мяса: в 11 из 13 образцов эксперты заподозрили недостаток мясных ингредиентов.

Отклики производителей: работа над ошибками

Роскачество направило результаты исследования всем производителям, импортерам и торговым площадкам. Большинство отреагировали оперативно:

  • Производитель корма Onto Pet Food, где выявлено несоответствие по содержанию витамина Е, уже провел внутреннее исследование и корректировку производственного процесса.
  • «Яндекс.Маркет» и Ozon удалили карточки товаров, которые не соответствовали обязательным требованиям.
  • Несколько производителей, в том числе «Каждый день», «Наша марка», Sirius, Best Dinner, Onto Pet Food и «ВкусВилл», заявили о проведении внутренних проверок.
  • Производитель корма Best Dinner прекратил сотрудничать с заводом-изготовителем еще два года назад.
  • Сеть «Ашан» провела проверку на заводе-изготовителе корма «Каждый день» и разработала план корректирующих мероприятий.

Развенчанные мифы: качество не зависит от цены и страны-производителя

Исследование Роскачества развеяло распространенные мифы о кормах для животных. Во-первых, оказалось, что бюджетные корма могут быть не менее качественными и безопасными, чем дорогие. Во-вторых, стереотип о том, что импортные корма всегда лучше российских, также не подтвердился: единственным продуктом, соответствующим всем повышенным требованиям, оказался корм российского производства.

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