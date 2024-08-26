«Не травите этим кошек»: в Роскачестве назвали худшие марки корма для питомцев

Недавняя проверка Роскачества внесла ясность в дебаты о качестве кормов для кошек, показав, что более доступные продукты часто превосходят дорогие аналоги, позиционируемые как премиум.

Изучение 25 брендов сухих кормов с куриным вкусом показало интересные результаты, сообщает «Про Город Сыктывкар».

Основные выводы исследования:

Безопасность кормов: проверка на наличие токсичных элементов, радионуклидов и тяжелых металлов подтвердила, что все анализируемые корма безопасны. Также не было обнаружено опасных бактерий, что делает эти корма безопасными для питомцев.

Микотоксины и примеси: в некоторых кормах были найдены микотоксины, однако их уровень находился в пределах допустимых норм. Также выявлены металломагнитные частицы в двух брендах, не представляющие угрозы здоровью животных.

Содержание пестицидов и антибиотиков: отмечено присутствие следов пестицидов в 17 кормах, что может быть связано с растительным сырьем, используемым в производстве. Три бренда содержали следы антибиотиков.

Недостаток важных элементов: некоторые корма не соответствовали стандартам по содержанию селена и калия, что важно для здоровья кошек.

Наличие мяса: были сомнения в достаточном содержании мясных компонентов в 11 из 13 кормов, где указан процент мяса.

Реакция производителей:

Производители активно реагировали на результаты. Например, Onto Pet Food предпринял корректирующие меры и планирует повторное тестирование. Торговые сети, такие как «Яндекс Маркет» и Ozon, удалили товары, не соответствующие требованиям, из продажи.

Это исследование подчеркивает, что цена корма не всегда является индикатором его качества. Некоторые из самых безопасных и качественных продуктов были найдены среди более доступных марок. Исследование также разрушает миф о том, что импортные корма автоматически лучше отечественных. Самыми высоким требованиям Роскачества соответствовал корм, произведенный в России.

Это напоминание о необходимости тщательного подхода к выбору питания для наших четвероногих друзей, основанного на объективной информации и проверенных данных, а не только на рекламных обещаниях.