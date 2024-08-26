Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Не травите этим кошек»: в Роскачестве назвали худшие марки корма для питомцев

Недавняя проверка Роскачества внесла ясность в ...

4kfoto.ru

Подписаться в Telegram

Недавняя проверка Роскачества внесла ясность в дебаты о качестве кормов для кошек, показав, что более доступные продукты часто превосходят дорогие аналоги, позиционируемые как премиум.

Изучение 25 брендов сухих кормов с куриным вкусом показало интересные результаты, сообщает «Про Город Сыктывкар».

Основные выводы исследования:

  • Безопасность кормов: проверка на наличие токсичных элементов, радионуклидов и тяжелых металлов подтвердила, что все анализируемые корма безопасны. Также не было обнаружено опасных бактерий, что делает эти корма безопасными для питомцев.
  • Микотоксины и примеси: в некоторых кормах были найдены микотоксины, однако их уровень находился в пределах допустимых норм. Также выявлены металломагнитные частицы в двух брендах, не представляющие угрозы здоровью животных.
  • Содержание пестицидов и антибиотиков: отмечено присутствие следов пестицидов в 17 кормах, что может быть связано с растительным сырьем, используемым в производстве. Три бренда содержали следы антибиотиков.
  • Недостаток важных элементов: некоторые корма не соответствовали стандартам по содержанию селена и калия, что важно для здоровья кошек.
  • Наличие мяса: были сомнения в достаточном содержании мясных компонентов в 11 из 13 кормов, где указан процент мяса.

Реакция производителей:

Производители активно реагировали на результаты. Например, Onto Pet Food предпринял корректирующие меры и планирует повторное тестирование. Торговые сети, такие как «Яндекс Маркет» и Ozon, удалили товары, не соответствующие требованиям, из продажи.

Это исследование подчеркивает, что цена корма не всегда является индикатором его качества. Некоторые из самых безопасных и качественных продуктов были найдены среди более доступных марок. Исследование также разрушает миф о том, что импортные корма автоматически лучше отечественных. Самыми высоким требованиям Роскачества соответствовал корм, произведенный в России.

Это напоминание о необходимости тщательного подхода к выбору питания для наших четвероногих друзей, основанного на объективной информации и проверенных данных, а не только на рекламных обещаниях.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Гид по скидкам Казани

день назад

Пикник без забот: казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым

организации по уничтожению всех паразитов и насекомых в квартирах в москве

Новости Татарстана

день назад

Казанский самолет стал жертвой лазерного воздействия

Интересное в Казани

3 дня назад

Осенний Open Space Market пройдёт на парковке «АРТ Центра» 21 и 22 сентября, открывается приём заявок на участие

сколько стоит ремонт коробки автомат в Новосибирске

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане найден боевой снаряд на проезжей части

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в результате ДТП два автомобиля вылетели в кювет

Новости Татарстана

день назад

Жителям Татарстана предоставят бесплатную юридическую помощь

Новости Казани

день назад

В Казани произошло ДТП с участием пьяного питбайкера

Новости Казани

день назад

В Казани восстановят здание школы №18
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане выросли цены на огурцы

В Татарстане наблюдается рост цен на огурцы.

Новости Татарстана

14 минут назад

В РТ вернётся жара

Гид по скидкам Казани

день назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы

Новости Казани

час назад

Палестина хочет вступить в БРИКС после саммита в Казани

Новости Казани

час назад

Несколько казанских кафе не прошли санитарную и пожарную проверку
Жилой комплекс в Казани утопает в мусоре
Новости Казани
день назад

Жилой комплекс в Казани утопает в мусоре

Новости Татарстана

3 часа назад

В РТ собрали 2 млн тонн зерна

Новости Казани

5 часов назад

В Казани начался монтаж часов на Баумана

Новости Казани

5 часов назад

В Казани будет капремонт здания физического факультета КФУ
Пять самых популярных блюд, которые стоит попро...
Интересное в Казани
5 дней назад

Пять самых популярных блюд, которые стоит попробовать в ресторане «Каспийка» до конца лета
Массовое ДТП стало причиной пробки около казанс...
Новости Казани
2 дня назад

Массовое ДТП стало причиной пробки около казанского аэропорта