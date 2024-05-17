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Не только удобрение, а еще и защита от вредителей: таким средством посыпаем грядки клубники в мае — слизни и долгоносики разбегутся

Для этого используются три доступных и недорогих элемента: горчичный порошок, древесная зола и табачная пыль. 

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Известная агрономистка Ксения Давыдова поделилась с читателями журнала «Хибины» эффективным способом обработки клубники во время цветения. Для этого используются три доступных и недорогих элемента: горчичный порошок, древесная зола и табачная пыль.

Этот состав не только защищает кусты от вредителей, но и укрепляет иммунитет растений, а также борется с сорняками. В нем содержатся важные химические элементы, такие как бор, железо, магний, марганец, молибден, сера, цинк, медь и другие. Преимущество данного порошка заключается в его безопасности для животных и человека, в отличие от некоторых химических обработок. Более того, это средство эффективно отпугивает вредителей на продолжительное время благодаря длительному действию.

Важно помнить, что точных пропорций не существует, все можно делать на глаз. Примерная дозировка составляет примерно 5 столовых ложек на 1 квадратный метр. Переборщив с количеством, вы ничем не навредите. Просто смешайте указанные элементы в небольшом ведерке и равномерно распределите по грядкам.

Такой «коктейль» надолго заставит долгоносиков, проволочников, медведок, улиток и слизней покинуть ваш огород.

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