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Не только удобрение, а еще и защита от паразитов: таким средством посыпаем грядки клубники в мае — слизни и долгоносики разбегутся

Этот метод включает в себя всего три доступных и недорогих компонента - горчичный порошок, древесную золу и табачную пыль.

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Известная агроном Ксения Давыдова поделилась с читателями издания «Хибины» советом по обработке клубники во время цветения. Этот метод включает в себя всего три доступных и недорогих компонента - горчичный порошок, древесную золу и табачную пыль.

Такой состав идеально подходит для защиты кустов от вредителей, укрепления иммунитета растений и борьбы с сорняками. Он содержит различные элементы, включая бор, железо, магний, марганец, молибден, серу, цинк, медь и другие. В использовании этого порошка на даче преимущество перед химическими средствами типа Актара или Алатара, так как он абсолютно безопасен для людей и животных, но действенно отпугивает вредителей на долгий срок. Особенность средства также заключается в его продолжительном действии.

Важно помнить: точных пропорций не существует. Все делается на глаз. Примерно 5 столовых ложек смеси на 1 квадратный метр. Переборщите немного - ничего страшного не произойдет. Просто смешайте указанные элементы в небольшом ведерке и равномерно распределите по грядкам.

После такой обработки долгоносики, основные враги клубники, а также проволочник, медведка, улитки и слизни, "разбегутся" из вашего участка.

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