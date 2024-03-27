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· Артем Акчурин

Не стесняйтесь покупать лотерейные билеты: к кому, по прогнозам Глобы, придет денежная удача уже с 1 апреля

Не стесняйтесь покупать лотерейные билеты: к кому, по прогнозам Глобы, придет денежная удача уже с 1 апреля

aif.ru

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Согласно прогнозу известного астролога Павла Глобы, определенные знаки зодиака могут смело испытать свою финансовую удачу в ближайшее время, особенно в лотерее. По его словам, с 23 марта стоит ждать прилива денежной удачи.

Первыми в списке счастливчиков весны стоят Овны. Астролог утверждает, что у этих людей впереди успешное выполнение всех порученных задач, что неизбежно приведет к увеличению их финансового благосостояния. Он также пророчит появление внешнего источника дохода - возможно, наследства от дальних родственников или возвращение долга.

Для Стрельцов звезды обещают возможность превратить их хобби в источник стабильного дохода. Им удастся найти работу мечты, которая не только приносит радость, но и финансовое удовлетворение. По мнению эксперта, при настойчивости и усердии деньги будут поступать к ним намного быстрее.

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