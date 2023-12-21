Не стесняйтесь купить лотерейные билеты: Глоба назвала три знака зодиака, у которых начнется белая полоса

Знаменитый российский астролог Тамара Глоба рассказала, что звезды выбрали всего три знака зодиака, представителям которых они подарят свое волшебное благословение и удачу в конце декабря, пишет cheb-live.ru.

Благоприятное влияние звезд будет сопутствовать Близнецам. Они займут первое место в списке удачливых знаков зодиака. Представителям данного знака зодиака удастся успешно достичь своих целей и завершить все начатые дела до конца года. Особенную радость принесет то, что их заветные мечты исполнятся, а личная жизнь наполнится счастьем и гармонией.

Родившиеся под созвездием Рака смогут насладиться невероятным успехом в оставшихся числах декабря. Этот период будет особенно благоприятным для них. Представители данного знака зодиака смело могут рассчитывать на удачу в своих начинаниях. К тому же, приобретение лотерейных билетов может оказаться выгодным решением и принести им неожиданный финансовый успех.

И третий знак, которому звезды обещают радость и удачу, Скорпион. Они на протяжении декабря предприняли все необходимые шаги для достижения успеха. Их усердие скоро принесет свои плоды, и представители водной стихии смогут насладиться заслуженным признанием и благополучием.

Таким образом, в декабре 2023 года Близнецы, Раки и Скорпионы станут главными счастливчиками месяца, получив благосклонность звезд и возможности для достижения своих целей и счастливой жизни.