Новости России
· Ульяна Сенько

Не стесняйтесь купить лотерейные билеты: Глоба назвала три знака зодиака, у которых начнется белая полоса

Не стесняйтесь купить лотерейные билеты: Глоба назвала три знака зодиака, у которых начнется белая полоса

topnews.ru

Подписаться в Telegram

Знаменитый российский астролог Тамара Глоба рассказала, что звезды выбрали всего три знака зодиака, представителям которых они подарят свое волшебное благословение и удачу в конце декабря, пишет cheb-live.ru.

Благоприятное влияние звезд будет сопутствовать Близнецам. Они займут первое место в списке удачливых знаков зодиака. Представителям данного знака зодиака удастся успешно достичь своих целей и завершить все начатые дела до конца года. Особенную радость принесет то, что их заветные мечты исполнятся, а личная жизнь наполнится счастьем и гармонией.

Родившиеся под созвездием Рака смогут насладиться невероятным успехом в оставшихся числах декабря. Этот период будет особенно благоприятным для них. Представители данного знака зодиака смело могут рассчитывать на удачу в своих начинаниях. К тому же, приобретение лотерейных билетов может оказаться выгодным решением и принести им неожиданный финансовый успех.

И третий знак, которому звезды обещают радость и удачу, Скорпион. Они на протяжении декабря предприняли все необходимые шаги для достижения успеха. Их усердие скоро принесет свои плоды, и представители водной стихии смогут насладиться заслуженным признанием и благополучием.

Таким образом, в декабре 2023 года Близнецы, Раки и Скорпионы станут главными счастливчиками месяца, получив благосклонность звезд и возможности для достижения своих целей и счастливой жизни.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

В Казани заработали елочные базары: сколько стоит хвойный символ Нового года и где его купить

Новости Татарстана

день назад

Бывший тренер «Рубина» Слуцкий возглавит «Шанхай»

дезинфекция от тараканов отзывы

Новости Татарстана

7 часов назад

Проезд по мосту М12 в Татарстане составит 241 рубль

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

изготовление лестниц цена в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

5 часов назад

В Зеленодольске скончался заслуженный врач РТ

Новости Татарстана

5 часов назад

На ремонт стадиона к играм БРИКС выделят 1 млрд рублей

Новости Татарстана

день назад

Из Нижнекамска в зону СВО отправилось 17 человек

Новости Татарстана

13 часов назад

В Нижнекамском районе в 9,5 раз упало количество жалоб на качество воздуха
Лонгриды
день назад

В Казани заработали елочные базары: сколько стоит хвойный символ Нового года и где его купить

В Казани заработали елочные базары: сколько стоит хвойный символ Нового года и где его купить

Новости Татарстана

5 часов назад

На ремонт стадиона к играм БРИКС выделят 1 млрд рублей

Новости Татарстана

5 часов назад

В Зеленодольске скончался заслуженный врач РТ

Новости Татарстана

6 часов назад

Стоимость финансирования трассы М12 составила 900 млрд рублей

Новости Татарстана

6 часов назад

Финальная серия «Слова пацана» отличается от ранее слитой версии
После мощного «Вани» обрушится новая напасть: синоптик рассказала о погоде в Казани перед Новым годом
Лонгриды
3 дня назад

После мощного «Вани» обрушится новая напасть: синоптик рассказала о погоде в Казани перед Новым годом

Новости Татарстана

6 часов назад

Президентом федерации шахмат Республики Татарстан избран Рушан Сахбиев

Новости Татарстана

7 часов назад

Проезд по мосту М12 в Татарстане составит 241 рубль

Новости Татарстана

7 часов назад

Путина ждут в Казани на «Игры Будущего»
ВкусВилл запустил платформу создателей новых продуктов
Интересное в Казани
6 дней назад

ВкусВилл запустил платформу создателей новых продуктов