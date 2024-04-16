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Не сорняк, а золото: полейте растения настоем этой травы — источник незаменимых элементов

Не сорняк, а золото: полейте растения настоем этой травы — источник незаменимых элементов

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Многие садоводы рассматривают крапиву как сорняк и стремятся избавиться от неё. Однако по словам опытного агронома, доцента, кандидата сельскохозяйственных наук Нелли Гуляевой, крапива на самом деле является ценным источником питательных веществ для растений.

Поливая растения отваром этой травы, можно укрепить их иммунитет, повысить рост, улучшить урожайность и способствовать обильному цветению. Почти все овощные культуры благополучно реагируют на такое удобрение, за исключением лука, чеснока и некоторых бобовых. Агроном поделилась своим рецептом.

Для приготовления подкормки наломайте полведра крапивы и залейте водой. Дайте смеси настояться на солнце несколько дней, затем разбавьте её водой в соотношении 1:10 и используйте для полива растений.

Такое удобрение рекомендуется применять весной и в начале лета. В период плодоношения его использование следует ограничить, чтобы не отвлекать растения от формирования плодов.

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