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Не содержит мяса кошек и собак: Роскачество озвучило колбасу, в которой нет неожиданных «ингредиентов»

Не содержит мяса кошек и собак: Роскачество озвучило колбасу, в которой нет неожиданных «ингредиентов»

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Роскачество провело обширное исследование колбасы под торговой маркой "докторская", которое охватило продукцию 30 различных производителей на российском рынке.

По результатам анализа было выявлено, что в 14 образцах обнаружены следы антибиотиков, а также ДНК лошади, кукурузы и сои в отдельных случаях.

Большинство колбас различных брендов из разных регионов оказались безопасными для употребления, не содержащими опасных веществ, таких как микроорганизмы, кишечная палочка, бактерии или тяжелые металлы. Однако выявлены проблемы с маркировкой и указанием состава.

Среди шести брендов "докторской" колбасы были определены шесть высококачественных продуктов, соответствующих стандартам, превосходящих ожидания и требования Роскачества.

Несмотря на подтвержденную безопасность продуктов, имеются проблемы с качеством производства и информационной прозрачностью. Например, были выявлены антибиотики, указывающие на нарушения в обработке мяса. Превышение уровня антибиотиков было обнаружено в продукции "Губернской мясной компании".

Это исследование помогло раскрыть содержание вредных веществ в колбасе, но важно продолжать контроль за качеством и информированием о производстве для обеспечения безопасности и удовлетворения потребностей потребителей.

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