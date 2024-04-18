Не содержит мяса кошек и собак: Роскачество озвучило колбасу, где нет неожиданных «ингредиентов» в составе

Роскачество провело обширное исследование колбасы под брендом "докторская", которое охватило продукцию 30 различных производителей на российском рынке.

Результаты анализа показали, что в 14 образцах были обнаружены следы антибиотиков, а в одном случае была найдена ДНК лошади, в другом - ДНК кукурузы и генетический материал сои.

Большинство колбас различных брендов из различных регионов оказались безопасными для употребления, не содержащими опасных веществ, таких как микроорганизмы, кишечная палочка, бактерии или тяжелые металлы. Однако выявлены проблемы с маркировкой и указанием состава.

Среди шести брендов "докторской" колбасы были выделены шесть высококачественных продуктов, соответствующих стандартам, превосходящих ожидания и требования Роскачества.

Несмотря на подтвержденную безопасность продуктов, выявлены проблемы с качеством производства и информационной прозрачностью. Например, обнаружены антибиотики, что может свидетельствовать о нарушениях в обработке мяса. Инцидент превышения уровня антибиотиков был замечен в продукции "Губернской мясной компании".

Проведенное исследование помогло разобраться с содержанием вредных веществ в колбасе, однако важно продолжать контроль за качеством и четкостью маркировки продукции для обеспечения безопасности и удовлетворения потребностей потребителей.