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Не содержит мяса кошек и собак: Роскачество назвало колбасу, где нет неожиданных «ингредиентов» в составе

Не содержит мяса кошек и собак: Роскачество назвало колбасу, где нет неожиданных «ингредиентов» в составе

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Роскачество провело обширное исследование колбасы под маркой "докторская", охватившее продукцию 30 различных производителей на российском рынке.

Результаты анализа показали, что в 14 образцах были выявлены следы антибиотиков, а в одном случае обнаружена ДНК лошади, в другом - ДНК кукурузы и генетический материал сои.

Большинство колбас различных брендов из разных регионов оказались безопасными для употребления, не содержащими опасные веществ, таких как микроорганизмы, кишечная палочка, бактерии или тяжелые металлы. Однако были выявлены проблемы с маркировкой и указанием состава.

Среди шести брендов "докторской" колбасы были определены шесть высококачественных продуктов, соответствующих стандартам, превосходящих ожидания и требования Роскачества.

Хотя безопасность продуктов была подтверждена, выявлены проблемы с качеством производства и информационной прозрачностью. Например, обнаружены антибиотики, что может указывать на нарушения обработки мяса. Единичный случай превышения уровня антибиотиков был выявлен в продукции "Губернской мясной компании".

Исследование помогло выяснить ситуацию с содержанием вредных веществ в колбасе, однако важно продолжать контролировать качество и маркировку продукции для обеспечения безопасности и удовлетворения потребностей потребителей.

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