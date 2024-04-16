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Не содержит ДНК кошек и собак: Роскачество назвало колбасу, где нет неожиданных «ингредиентов» в составе

Не содержит ДНК кошек и собак: Роскачество назвало колбасу, где нет неожиданных «ингредиентов» в составе

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Роскачество провело обширное исследование колбасы, которая продаётся под маркой "докторская", в рамках которого были проанализированы продукты 30 различных производителей на российском рынке.

Результаты исследования показали, что в 14 образцах обнаружены следы антибиотиков, в одном случае была обнаружена ДНК лошади, в другом - ДНК кукурузы и генетический материал сои.

В целом, основываясь на анализе колбас различных брендов из разных регионов, большинство продуктов оказались безопасными для потребления. Не было обнаружено превышений содержания опасных веществ, таких как микроорганизмы, кишечная палочка, бактерии или тяжёлые металлы. Однако возникли проблемы с точностью маркировки и верностью указания состава.

Из выявленных шести брендов колбасы "докторской" было названо шесть наиболее качественных продуктов, которые соответствуют стандартам и требованиям, указанным на упаковке, и превосходят ожидания в сравнении с нормами Роскачества.

Хотя безопасность продуктов была подтверждена, были выявлены определённые проблемы с качеством изготовления и информационной прозрачностью для потребителей. Например, в некоторых образцах были обнаружены следы антибиотиков, что может свидетельствовать о нарушении правил обработки мяса перед убоем. Единичный случай превышения уровня антибиотиков был выявлен в колбасе от "Губернской мясной компании".

Это исследование помогло разобраться в ситуации с содержанием вредных веществ в колбасе, однако важно продолжать тщательно контролировать качество продукции и правильность маркировки для обеспечения безопасности и удовлетворения потребностей потребителей.

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