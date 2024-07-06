Не смогут выйти на пенсию ни в 2024, ни в 2025 году. Теперь миллионы пожилых жителей страны вынуждены будут работать

В последние годы реформа пенсионной системы в России привела к значительным изменениям на рынке труда.

Согласно последним данным, представленным вице-премьером Татьяной Голиковой, реформа обещает добавить в экономику страны около 2,7 миллиона рабочих мест за счет увеличения числа работающих пенсионеров, передает pogorod43.

Реальность пенсионного возраста: работа вместо отдыха

В настоящее время около 60% российских пенсионеров продолжают трудиться. Эта тенденция отражает необходимость адаптации рабочих мест к потребностям пожилого поколения, а также создания условий, которые облегчат их занятость.

Инициативы по обучению и развитию

Татьяна Голикова акцентировала внимание на важности разработки специализированных образовательных программ для пожилых работающих граждан. Эти программы помогут адаптироваться к изменениям на российском рынке труда, обновлять профессиональные навыки и оставаться востребованными среди работодателей.

Повышенная активность в «серебряном возрасте»

Интересный факт: занятость среди граждан возрастной категории 40-54 лет достигла 93% к концу прошлого года. Это свидетельствует о высокой активности и ценности этой возрастной группы на рынке труда, что также подчеркивает необходимость государственной поддержки.