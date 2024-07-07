Не смогут выйти на пенсию ни в 2024, ни в 2025 году. Теперь миллионы пожилых жителей России вынуждены будут работать

Пенсионная реформа в России дала неожиданный эффект: рынок труда пополнился 2,7 миллионами новых работников! Вице-премьер Татьяна Голикова связывает это с увеличением числа работающих пенсионеров.

Работа для тех, кому за...

Сегодня более 60% россиян пенсионного возраста не спешат расставаться с работой. Это требует от государства и бизнеса создания комфортных условий для продолжения трудовой деятельности.

Учиться новому – никогда не поздно!

Вице-премьер отмечает важность специальных образовательных программ для пожилых людей. Они помогут им освоить востребованные профессии, идти в ногу со временем и чувствовать себя уверенно на рынке труда.

«Золотой возраст» на рынке труда

Показательно, что занятость среди россиян в возрасте 40-54 лет достигла рекордных 93%! Это говорит о значительном вкладе «опытных» специалистов в экономику страны.

Что дальше?

Очевидно, что государству необходимо и дальше поддерживать как работающих пенсионеров, так и граждан предпенсионного возраста. Ведь их профессиональный опыт и желание трудиться – ценный ресурс для развития России, сообщает progorod43.