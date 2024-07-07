Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Не смогут выйти на пенсию ни в 2024, ни в 2025 году. Теперь миллионы пожилых жителей России вынуждены будут работать

Пенсионная реформа в России дала неожиданный эффект: рынок труда пополнился 2,7 миллионами новых работников! Вице-премьер Татьяна Голикова связывает это с увеличением числа работающих пенсионеров.

ruobraz.ru

Подписаться в Telegram

Пенсионная реформа в России дала неожиданный эффект: рынок труда пополнился 2,7 миллионами новых работников! Вице-премьер Татьяна Голикова связывает это с увеличением числа работающих пенсионеров.

Работа для тех, кому за...

Сегодня более 60% россиян пенсионного возраста не спешат расставаться с работой. Это требует от государства и бизнеса создания комфортных условий для продолжения трудовой деятельности.

Учиться новому – никогда не поздно!

Вице-премьер отмечает важность специальных образовательных программ для пожилых людей. Они помогут им освоить востребованные профессии, идти в ногу со временем и чувствовать себя уверенно на рынке труда.

«Золотой возраст» на рынке труда

Показательно, что занятость среди россиян в возрасте 40-54 лет достигла рекордных 93%! Это говорит о значительном вкладе «опытных» специалистов в экономику страны.

Что дальше?

Очевидно, что государству необходимо и дальше поддерживать как работающих пенсионеров, так и граждан предпенсионного возраста. Ведь их профессиональный опыт и желание трудиться – ценный ресурс для развития России, сообщает progorod43.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

«Аэрофлот» отменил на 7 июля сообщение между Москвой и Казанью

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров

уничтожение тараканов в москве обитания непрошенных «гостей»

Новости Татарстана

день назад

Президент Ассоциации кадрового менеджмента Татарстана раскритиковала систему образования

Новости Казани

3 дня назад

250 млрд. рублей было похищено за год в результате действий телефонных мошенников: кто поможет защитить абонентов

пластиковые окна замена уплотнителя в Самаре

Новости Казани

день назад

Цыгане начали обманывать водителей на дорогах Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

В Альметьевске девушка погибла в ДТП с микроавтобусом.

Новости Татарстана

2 часа назад

Синоптики вновь заговорили о дождях в Татарстане

Новости Казани

3 часа назад

С 8 июля 25 и 49 автобусы прекращают работу

Новости Казани

день назад

Умер учёный, создатель системы «свой-чужой» Ильдус Мостюков
Лонгриды
2 дня назад

«Аномальная жара и сильный ураган»: какая погода ждёт казанцев

«Аномальная жара и сильный ураган»: какая погода ждёт казанцев

Новости Татарстана

58 минут назад

В Татарстане провели «Игры большой страны»

Гид по скидкам Казани

день назад

Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам

Новости Татарстана

4 часа назад

Волонтёры нашли кота, которого хотел выкинуть из окна житель Набережных Челнов

Новости Татарстана

5 часов назад

Молодой человек на мопеде насмерть разбился в Свияжске
Пастух утонул в пруду Татарстана — пошёл окунуться перед намазом
Новости Татарстана
2 дня назад

Пастух утонул в пруду Татарстана — пошёл окунуться перед намазом

Новости Татарстана

5 часов назад

Девушка из Гусь-Хрустального вымогала деньги у жителя Челнов

Новости Казани

6 часов назад

В Казани составили анти-рейтинг торговых центров

Новости Казани

7 часов назад

Основательница Wildberries посетила Раифский монастырь
Эксперты битумного рынка отметили актуальность исследований студентов КНИТУ
Новости Казани
5 дней назад

Эксперты битумного рынка отметили актуальность исследований студентов КНИТУ
Общепит в казанском аэропорту работал с нарушениями
Новости Казани
2 дня назад

Общепит в казанском аэропорту работал с нарушениями