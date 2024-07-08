Не смогут выйти на пенсию ни в 2024, ни в 2025 году. Теперь миллионы пожилых жителей РФ вынуждены будут работать
mvestnik.ru
Российская пенсионная реформа принесла неожиданные плоды в виде значительного увеличения числа пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность, что оказало влияние на рынок труда.
Вице-премьер России Татьяна Голикова ассоциирует это явление с ростом числа пенсионеров, продолжающих свою трудовую деятельность.
На сегодняшний день более 60% российских пенсионеров предпочитают не отходить от профессиональной деятельности. Это требует от правительства и частного сектора создания адаптированных условий для их работы.
Голикова также отмечает важность разработки образовательных инициатив для пожилых людей. Такие программы могут помочь пенсионерам не только освоить новые востребованные профессии, но и поддерживать их конкурентоспособность на российском рынке труда.
Показательными являются данные о занятости среди граждан в возрасте от 40 до 54 лет, которая достигла 93 процентов, что свидетельствует о значительном вкладе более зрелых специалистов в экономику нации.
В контексте этих данных, перед российским правительством стоит задача поддержки как ныне трудящихся пожилых граждан, так и лиц предпенсионного возраста. Потому что их опыт и трудовой энтузиазм представляют собой ценный ресурс для продолжающегося развития страны, о чем сообщает «Про Город Киров».
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