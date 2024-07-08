Российская пенсионная реформа принесла неожиданные плоды в виде значительного увеличения числа пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность, что оказало влияние на рынок труда.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ассоциирует это явление с ростом числа пенсионеров, продолжающих свою трудовую деятельность.

На сегодняшний день более 60% российских пенсионеров предпочитают не отходить от профессиональной деятельности. Это требует от правительства и частного сектора создания адаптированных условий для их работы.

Голикова также отмечает важность разработки образовательных инициатив для пожилых людей. Такие программы могут помочь пенсионерам не только освоить новые востребованные профессии, но и поддерживать их конкурентоспособность на российском рынке труда.

Показательными являются данные о занятости среди граждан в возрасте от 40 до 54 лет, которая достигла 93 процентов, что свидетельствует о значительном вкладе более зрелых специалистов в экономику нации.

В контексте этих данных, перед российским правительством стоит задача поддержки как ныне трудящихся пожилых граждан, так и лиц предпенсионного возраста. Потому что их опыт и трудовой энтузиазм представляют собой ценный ресурс для продолжающегося развития страны, о чем сообщает «Про Город Киров».