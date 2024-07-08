Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Не смогут выйти на пенсию ни в 2024, ни в 2025 году. Теперь миллионы пожилых жителей РФ вынуждены будут работать

Российская пенсионная реформа принесла неожиданные плоды в виде значительного увеличения числа пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность, что оказало влияние на рынок труда.

mvestnik.ru

Подписаться в Telegram

Российская пенсионная реформа принесла неожиданные плоды в виде значительного увеличения числа пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность, что оказало влияние на рынок труда.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ассоциирует это явление с ростом числа пенсионеров, продолжающих свою трудовую деятельность.

На сегодняшний день более 60% российских пенсионеров предпочитают не отходить от профессиональной деятельности. Это требует от правительства и частного сектора создания адаптированных условий для их работы.

Голикова также отмечает важность разработки образовательных инициатив для пожилых людей. Такие программы могут помочь пенсионерам не только освоить новые востребованные профессии, но и поддерживать их конкурентоспособность на российском рынке труда.

Показательными являются данные о занятости среди граждан в возрасте от 40 до 54 лет, которая достигла 93 процентов, что свидетельствует о значительном вкладе более зрелых специалистов в экономику нации.

В контексте этих данных, перед российским правительством стоит задача поддержки как ныне трудящихся пожилых граждан, так и лиц предпенсионного возраста. Потому что их опыт и трудовой энтузиазм представляют собой ценный ресурс для продолжающегося развития страны, о чем сообщает «Про Город Киров».

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

10 часов назад

В ЖК «Яратам» в Казани рухнул потолок

Новости Казани

день назад

С 8 июля 25 и 49 автобусы прекращают работу

для чего протирать содовым раствором после обработки от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Синоптики вновь заговорили о дождях в Татарстане

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

химчистка одеяла цена в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

7 часов назад

В Челнах умер 40-летний сооснователь частной скорой помощи Тимур Гизатулин

Новости Татарстана

день назад

В Дрожжановском районе столкнулись две легковушки

Новости Казани

9 часов назад

Казанцы устроили шумные гонки под стенами Кремля

Новости Казани

11 часов назад

В Казани мужчина с 10 этажа бросил на авто варенье и цветочный горшок
Новости Казани
6 часов назад

С 13 по 14 июля пройдет фестиваль «Вкусная Казань»

С 13 по 14 июля пройдет фестиваль «Вкусная Казань»

Новости Татарстана

3 часа назад

В Нижнекамске 31-летний мужчина избил девушку около клуба «Нефть»

Новости Татарстана

3 часа назад

2 нижнекамским УК выписали предостережение за воду

Новости Татарстана

6 часов назад

Один из участников ЕГЭ в 2024 году набрал 400 баллов за 4 предмета

Новости Татарстана

7 часов назад

3 человека пострадали в жестком ДТП с 2 легковушками в Татарстане
В Татарстане 7 июля 65-летний рыбак погиб от удара током на ж/д
Новости Татарстана
3 часа назад

В Татарстане 7 июля 65-летний рыбак погиб от удара током на ж/д

Новости Казани

10 часов назад

В Казани утонули 2 парней

Новости Татарстана

11 часов назад

В Кайбицком районе 7 июля водитель погиб на месте ДТП

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане провели «Игры большой страны»
250 млрд. рублей было похищено за год в результате действий телефонных мошенников: кто поможет защитить абонентов
Новости Казани
4 дня назад

250 млрд. рублей было похищено за год в результате действий телефонных мошенников: кто поможет защитить абонентов
В Челнах жители за 4 дня собрали бойцам СВО 10 миллионов рублей
Новости Татарстана
5 часов назад

В Челнах жители за 4 дня собрали бойцам СВО 10 миллионов рублей