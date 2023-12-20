Не смейте там брать: всех, кто ходит в «Красное и белое» и «Магнит» предупредило Роскачество

Специалисты Российской системы качества рассказали гражданам страны, на что следует обращать внимание при покупке одного из самых популярных продуктов товара для праздничного новогоднего стола, сообщает PRIMPRESS.

Роскачество поделилось с россиянами итогами исследования так называемых тихих вин, которые очень популярны среди населения страны особенно в периоды новогодних праздников.

Специалисты организации исследовали весь ассортимент данного вида товара в таких магазинах как «Красное&Белое» и «Магнит», и сделали вывод, что большинство тихих вин, предлагаемых россиянам, производится отечественными марками. Вместе с тем эксперты пришли к выводу, что российские вина стали намного качественнее, и в настоящее время нисколько не уступают товарам, перевозимым из-за рубежа.

Роскачество призывает россиян быть внимательными при выборе тихих вин и давать предпочтение отечественным производителям. Новогодние праздники становятся хорошим поводом поддержать отечественную продукцию и насладиться качественными напитками, произведенными в нашей стране.

Вместе с тем эксперты рекомендуют обращать внимание на маркировку бутылок с тихими винами и изучать информацию о производителе, сроке выдержки и качественных характеристиках напитка.