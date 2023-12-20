Новости России
· Ульяна Сенько

Не смейте там брать: всех, кто ходит в «Красное и белое» и «Магнит» предупредило Роскачество

Не смейте там брать: всех, кто ходит в «Красное и белое» и «Магнит» предупредило Роскачество

Wikipedia/Akar25

Подписаться в Telegram

Специалисты Российской системы качества рассказали гражданам страны, на что следует обращать внимание при покупке одного из самых популярных продуктов товара для праздничного новогоднего стола, сообщает PRIMPRESS.

Роскачество поделилось с россиянами итогами исследования так называемых тихих вин, которые очень популярны среди населения страны особенно в периоды новогодних праздников.

Специалисты организации исследовали весь ассортимент данного вида товара в таких магазинах как «Красное&Белое» и «Магнит», и сделали вывод, что большинство тихих вин, предлагаемых россиянам, производится отечественными марками. Вместе с тем эксперты пришли к выводу, что российские вина стали намного качественнее, и в настоящее время нисколько не уступают товарам, перевозимым из-за рубежа.

Роскачество призывает россиян быть внимательными при выборе тихих вин и давать предпочтение отечественным производителям. Новогодние праздники становятся хорошим поводом поддержать отечественную продукцию и насладиться качественными напитками, произведенными в нашей стране.

Вместе с тем эксперты рекомендуют обращать внимание на маркировку бутылок с тихими винами и изучать информацию о производителе, сроке выдержки и качественных характеристиках напитка.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

После мощного «Вани» обрушится новая напасть: синоптик рассказала о погоде в Казани перед Новым годом

Гид по скидкам Казани

день назад

"Love is..." - рассказываем секрет идеального свидания в Казани, на котором захочет побывать каждый

травля тараканов частная компания в москве ооо

Новости Татарстана

день назад

В Казани расширили территориальные границы

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ужесточат правила содержания домашних питомцев

уколы гиалуроновой кислоты цена в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

«Моего сына избили, администрация бездействует»: что происходит в 107-ой гимназии Казани

Новости Татарстана

17 часов назад

«Меня также преследовали»: актриса Екатерина Волкова высказалась о «Слове пацана»

Новости Татарстана

день назад

Казанский «Рубин» могут покинуть 4 футболиста

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане за сутки задержано 34 пьяных водителя
Лонгриды
5 дней назад

3 млн рублей и корона «Мисс Офис»: как жительница Казани стала лучшей в России

3 млн рублей и корона «Мисс Офис»: как жительница Казани стала лучшей в России

Новости Казани

час назад

В Казани за сутки зафиксировано 181 ДТП

Важное в РТ

52 минуты назад

Банки начали отменять комиссии за оплату ЖКХ

Новости Татарстана

15 часов назад

Жительница Казани завоевала титул «Чувашской красавицы России»

Новости Татарстана

16 часов назад

В Альметьевске мужчина избил пенсионерку молотком

«Пьяные гости, дети-матершинники и встреча в трусах»: чем может обернуться вызов Деда Мороза на дом в Казани
Лонгриды
6 дней назад

«Пьяные гости, дети-матершинники и встреча в трусах»: чем может обернуться вызов Деда Мороза на дом в Казани

Новости Татарстана

16 часов назад

Челнинское «Булгарпиво» задолжало 406 млн рублей

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане за сутки задержано 34 пьяных водителя

Новости Татарстана

17 часов назад

Минниханов: ВВП Татарстана вырастет до 4 трлн рублей в 2023 году
Не спешите отправлять детей на всевозможные кружки: казанский реабилитолог рассказала, почему спорт полезен не всем детям
Интересное в Казани
5 дней назад

Не спешите отправлять детей на всевозможные кружки: казанский реабилитолог рассказала, почему спорт полезен не всем детям