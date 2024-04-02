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Не просто зелень, а мощное средство от «плохого» холестерина, повышенного давления и сердечных приступов: рекомендует эндокринолог Тараско

Не просто зелень, а мощное средство от «плохого» холестерина, повышенного давления и сердечных приступов: рекомендует эндокринолог Тараско

turochak-les.ru

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В период весеннего авитаминоза особенно актуально обогатить свой рацион продуктами, способствующими укреплению здоровья.

Одним из таких продуктов является черемша, известная также как дикий чеснок, ценность которой для организма подчеркивает эндокринолог Анастасия Тараско.

Черемша богата не только эфирным чесночным маслом, которое служит для улучшения кожи и волос, но и обладает антипаразитарными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Аскорбиновая кислота, содержащаяся в черемше, укрепляет иммунитет, а бета-каротин и селен, являясь мощными антиоксидантами, способствуют защите от раковых заболеваний. Пектин, природный энтеросорбент, помогает избавить организм от токсинов.

Клинические исследования подтверждают, что регулярное употребление черемши может снижать артериальное давление, уменьшать риск развития атеросклероза, защищать от кардиологических заболеваний и способствовать нормализации уровня холестерина.

Эндокринолог Тараско подчеркивает, что включение черемши в рацион особенно рекомендовано весной для пополнения запасов витамина С, необходимого для поддержания жизненной энергии и общего состояния здоровья. Несмотря на положительные аспекты, необходимо учитывать индивидуальную переносимость и возможные противопоказания, поэтому перед введением черемши в диету рекомендуется консультация со специалистом, сообщает портал «Хибины».

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