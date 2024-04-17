Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Не просто сорняк, а золото: полейте растения настоем этой травы — источник незаменимых элементов

Не просто сорняк, а золото: полейте растения настоем этой травы — источник незаменимых элементов

Подписаться в Telegram

Многие садоводы рассматривают крапиву как сорняк и стремятся избавиться от неё.

Однако эта растительность может оказаться очень полезной для растений на вашем участке. Как сообщила агроном с многолетним опытом, доцент и кандидат сельскохозяйственных наук Нелли Гуляева, крапива является отличным источником питательных веществ.

Поливая растения отваром этого растения, можно укрепить их иммунитет, улучшить рост, увеличить урожайность и стимулировать цветение. Большинство овощных культур положительно отзываются на такие подкормки, за исключением лука, чеснока и бобовых.

Нарежьте полведра крапивы и залейте водой. Оставьте смесь на солнце на несколько дней, затем разведите водой в пропорции 1:10 и используйте для полива посадок.

Эту подкормку рекомендуется применять весной и первой половине лета. В период плодоношения лучше не использовать её, чтобы не отвлекать растения от формирования плодов.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Студент из Казани выкупил у «дочки» «Ашана» 40 ТЦ

Интересное в Казани

день назад

Бренд, увенчанный короной: истории татарстанских участниц конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия»

уничтожение клопов тараканов в люберцы

Новости Татарстана

день назад

Родным умершего после пыток в полиции татарстанца выплатят 3,8 миллионов рублей

Новости Татарстана

день назад

Работники казанского кладбища «Курган» опровергли размытие могил

ремонт кварцевых часов в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

Вернувшийся из зоны СВО житель Набережных Челнов забрал детей у пьющей жены

Новости Татарстана

12 часов назад

Татарстанская певица Лилия Хайруллина в 4 раз стала мамой

Новости Татарстана

20 часов назад

Екатерина Мизулина назвала показ «Слово пацана. Кровь на асфальте» на ТВ ошибкой

Новости Татарстана

15 часов назад

СМИ опровергли слухи, что Республика Татарстан готова выйти из состава России
Новости Татарстана
12 часов назад

Глава Минспорта Татарстана: для школы Алины Загитовой начался поиск средств

Глава Минспорта Татарстана: для школы Алины Загитовой начался поиск средств

Новости Татарстана

11 часов назад

В МЧС РФ по Татарстану объяснили причину включения сирены в Казани

Интересное в Казани

день назад

Бренд, увенчанный короной: истории татарстанских участниц конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия»

Новости Татарстана

13 часов назад

В результате столкновения 2 легковушек под Нурлатом погибли 3 человека

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане задержали 43-летнего педофила-рецидивиста
Татарстанская певица Лилия Хайруллина в 4 раз стала мамой
Новости Татарстана
12 часов назад

Татарстанская певица Лилия Хайруллина в 4 раз стала мамой

Новости Татарстана

13 часов назад

Работы по ремонту Горьковского шоссе в Казани выполнены на 68%

Новости Татарстана

15 часов назад

СМИ опровергли слухи, что Республика Татарстан готова выйти из состава России

Новости Татарстана

16 часов назад

В Казани в 2025 году пройдет чемпионат РФ по лыжным гонкам
Мифы об имплантации зубов и как перестать бояться: мнение стоматолога из Казани
Интересное в Казани
4 дня назад

Мифы об имплантации зубов и как перестать бояться: мнение стоматолога из Казани