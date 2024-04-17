Не просто сорняк, а золото: полейте растения настоем этой травы — источник незаменимых элементов

Многие садоводы рассматривают крапиву как сорняк и стремятся избавиться от неё.

Однако эта растительность может оказаться очень полезной для растений на вашем участке. Как сообщила агроном с многолетним опытом, доцент и кандидат сельскохозяйственных наук Нелли Гуляева, крапива является отличным источником питательных веществ.

Поливая растения отваром этого растения, можно укрепить их иммунитет, улучшить рост, увеличить урожайность и стимулировать цветение. Большинство овощных культур положительно отзываются на такие подкормки, за исключением лука, чеснока и бобовых.

Нарежьте полведра крапивы и залейте водой. Оставьте смесь на солнце на несколько дней, затем разведите водой в пропорции 1:10 и используйте для полива посадок.

Эту подкормку рекомендуется применять весной и первой половине лета. В период плодоношения лучше не использовать её, чтобы не отвлекать растения от формирования плодов.