Не просто сорняк, а настоящее золото: полейте растения настоем такой травы — источник незаменимых полезных элементов

Многие садоводы рассматривают крапиву как сорняк и торопятся избавиться от нее.

Однако, по словам опытного агронома, доцента, кандидата сельскохозяйственных наук Нелли Гуляевой, крапива может оказаться ценным источником питательных веществ для растений на участке.

Заливая растения настоем этой травы, можно укрепить их иммунитет, улучшить рост, повысить урожайность и стимулировать цветение. Почти все овощные культуры положительно реагируют на подкормку, за исключением лука, чеснока и бобовых. Агроном поделилась рецептом.

Нарвите половину ведра крапивы и залейте водой. Дайте смеси выстояться на солнце несколько дней, затем разбавьте ее водой в пропорции 1:10 и используйте для полива посадок.

Эту подкормку рекомендуется применять весной и первой половине лета. Во время плодоношения лучше воздерживаться от ее применения, чтобы не отвлекать растения от формирования плодов.