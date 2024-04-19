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Не просто сорняк, а настоящее золото: полейте растения настоем этой травы — источник незаменимых полезных элементов

Не просто сорняк, а настоящее золото: полейте растения настоем этой травы — источник незаменимых полезных элементов

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Многие садоводы рассматривают крапиву как сорняк и стремятся избавиться от неё.

Однако по словам опытного агронома, доцента, кандидата сельскохозяйственных наук Нелли Гуляевой, крапива может быть весьма полезной для растений на участке, являясь отличным источником питательных веществ.

Поливая растения его настоем, можно укрепить их иммунитет, улучшить рост, повысить урожайность и стимулировать цветение. Большинство овощных культур благоприятно реагируют на такое подкормочное средство, за исключением лука, чеснока и бобовых. Рецептом этой подкормки поделилась агроном.

Для приготовления настоя из крапивы нарвите половину ведра этого растения и залейте водой. После этого оставьте смесь на солнце на несколько дней, а затем разведите её водой в пропорции 1:10 и используйте для полива посадок.

Эту подкормку рекомендуется применять весной и в первой половине лета. Во время плодоношения следует избегать её использования, чтобы не отвлекать растения от процесса формирования плодов.

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