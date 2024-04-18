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Не просто сорняк, а настоящее золото: полейте растения настоем этой травы — источник незаменимых элементов

Не просто сорняк, а настоящее золото: полейте растения настоем этой травы — источник незаменимых элементов

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Многие садоводы расценивают крапиву как сорняк и стремятся избавиться от нее.

Тем не менее, это растение может быть очень полезным для растений на участке. По мнению опытного агронома, доцента, кандидата сельскохозяйственных наук Нелли Гуляевой, крапива является отличным источником питательных веществ.

Поливая растения отваром из этого сорняка, можно укрепить их иммунитет, улучшить рост, увеличить урожайность и стимулировать цветение. Большинство овощных культур благополучно реагируют на такое удобрение, за исключением лука, чеснока и бобовых. Агроном поделился с садоводами рецептом.

Нарвите полведра крапивы, залейте водой и оставьте смесь на солнце на несколько дней. После этого разведите водой в пропорции 1:10 и используйте для полива посадок.

Это удобрение рекомендуется применять весной и в первой половине лета. В период плодоношения лучше воздержаться от его использования, чтобы не отвлекать растения от формирования плодов.

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