Не просто сорняк, а мощное средство от «плохого» холестерина, высокого давления и сердечных приступов: рекомендует эндокринолог
pokayadoma.ru
Часто воспринимаемая как обычный сорняк черемша на самом деле является ценным растением, приносящим значительную пользу для здоровья, особенно когда речь идет о контроле «плохого» холестерина, артериальоного давления и предотвращении сердечных приступов.
Эндокринологи подчеркивают важность этого растения в поддержании сердечно-сосудистой системы.
Исследования показывают, что черемша богата аллицином, соединением, которое способствует снижению уровня ЛПНП («плохого» холестерина) и предотвращает образование холестериновых бляшек в сосудах, уменьшая таким образом риск атеросклероза и сердечных заболеваний.
Кроме того, черемша известна своими антигипертензивными свойствами. Благодаря естественным биоактивным веществам, она способствует расширению кровеносных сосудов и улучшению кровообращения, что способствует нормализации артериального давления.
Этот «скромный сорняк» также содержит ряд антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами, уменьшая окислительный стресс и предотвращая воспаления, которые могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Эндокринологи советуют включать черемшу в рацион как профилактическое и терапевтическое средство для укрепления сердца и сосудов. Это может быть сделано путем добавления ее в салаты, супы или в качестве приправы к основным блюдам.
Таким образом, черемша не только обогащает вкус пищи, но и служит мощным средством для поддержания здоровья сердца и сосудов, что делает ее важным элементом в диете каждого, кто заботится о своем здоровье.
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