«Не покупайте этот чай даже по акции»: Росконтроль назвал 3 марки, которые в черном списке

Чай — один из наиболее популярных напитков в России, уступая лишь кофе по степени предпочтения у потребителей. На рынке представлено множество видов чая, качество которых может значительно различаться, влияя как на вкусовые качества напитка, так и на здоровье его поклонников.

Результаты анализа Росконтроля:

Последние исследования Росконтроля показали, что качество чая варьируется от высокого до неприемлемого. Например, «Бета-чай. Королевское качество» выделяется на фоне других и получил всероссийский знак качества. Среди рекомендованных марок также находятся Greenfield, Lipton, Ahmad Tea и «Майский», пишет pg11.

Продукты, которых стоит избегать:

Но не все чаи оказались достойными выбора. В частности, некоторые зелёные чаи из Шри-Ланки и Ленинградской области показали превышение допустимых норм плесени. Также недостатки выявлены у некоторых черных чаев из московских супермаркетов, в которых обнаружены черешки и грубо измельченные листья.

Как правильно выбрать чай:

Когда вы выбираете чай, очень важно учитывать не только страну производителя, но и репутацию бренда. Отзывы покупателей и рекомендации экспертов могут помочь сделать правильный выбор. Качество упаковки также играет важную роль, поскольку она должна обеспечивать защиту продукта от влаги и других внешних воздействий.

Значение качественного чая для здоровья:

Выбор хорошего чая не просто улучшает вкусовые ощущения, но и способствует здоровью, благодаря антиоксидантам, содержащимся в чайных листьях. Результаты исследований Росконтроля подчеркивают необходимость осознанного выбора в пользу качественных и безопасных продуктов.

Эти рекомендации помогут наслаждаться каждой чашкой чая, уверенно зная, что выбор сделан в пользу вкуса и здоровья.