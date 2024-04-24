Не покупайте даже по скидке, там кишечная палочка, дрожжи и плесень: в Роскачестве назвали опасные для жизни марки сметаны

Роскачество реализовало масштабный анализ рынка сметаны с 20% жирности, наиболее востребованной среди россиян, реагируя на запросы потребителей.

Выявленные нарушения качества и безопасности

Анализ показал, что продукция семи брендов содержала растительные жиры вместо заявленных молочных. Марки вроде «Аннушкина ферма», «Вятская» и «Новая деревня», намекающие на натуральное происхождение, вводили покупателей в заблуждение.

Особую тревогу вызвало обнаружение кишечной палочки и превышение норм дрожжей и плесени в 1/4 тестируемых образцов, что ставит под вопрос безопасность этих сметан.

Отдельное внимание заслуживает обнаружение антибиотиков в сметане бренда «Углече Поле», которая была маркирована как органическая. Находка доксициклина и окситетрациклина указывает на нарушение стандартов органического земледелия.

Роскачество настаивает на ужесточении контроля со стороны производителей и регуляторных органов. Усиление надзора за производством молочных продуктов способствует повышению их безопасности и соответствия стандартам, что необходимо для восстановления доверия потребителей к продукции.