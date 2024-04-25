Не покупайте даже по скидке, там кишечная палочка, дрожжи и плесень: Роскачество раскрыло опасные для жизни марки сметаны

Организация Роскачество, которая следит за качеством и безопасностью продуктов, провело масштабное исследование рынка сметаны с 20% жирности, наиболее популярной среди россиян.

Результаты анализа оказались тревожными, выявив серьезные нарушения в области качества и безопасности продукции.

Выявленные нарушения:

В ходе исследования было установлено, что сметана семи известных брендов, включая «Аннушкина ферма», «Вятская» и «Новая деревня», содержала растительные жиры вместо заявленных молочных, что говорит об обмане потребителя, так как в маркировке было указано совсем другое.

Более тревожным оказалось обнаружение кишечной палочки и превышение норм содержания дрожжей и плесени примерно в 25% тестированных образцов, что ставит под вопрос их безопасность для потребления.

Особое внимание вызвало наличие антибиотиков в продукции «Углече Поле», заявленной как органическая. Обнаружение антибиотиков является серьезным нарушением стандартов органического земледелия.

В ответ на эти результаты эксперты настаивают на необходимости ужесточения контроля как со стороны производителей, так и регуляторных органов. Усиление надзора за производством молочной продукции поможет повысить ее безопасность и соответствие стандартам, что в свою очередь важно для восстановления доверия потребителей к молочной продукции на российском рынке.

Это исследование подчеркивает значимость прозрачности и ответственности в пищевой промышленности и служит напоминанием о необходимости бдительности со стороны потребителей при выборе продуктов питания.