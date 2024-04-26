Не покупайте даже по скидке, там кишечная палочка, дрожжи и плесень: Роскачество раскрыло опасные для здоровья марки сметаны

Организация Роскачество, известная своими строгими проверками качества и безопасности пищевых продуктов, провела масштабное исследование рынка сметаны с 20% жирности — продукта, пользующегося большой популярностью среди россиян.

Результаты оказались весьма тревожными, выявив серьезные нарушения, которые могут влиять на здоровье потребителей.

Основные нарушения, выявленные Роскачеством:

Несоответствие состава заявленному: В продукции семи известных брендов, включая «Аннушкина ферма», «Вятская» и «Новая деревня», были обнаружены растительные жиры вместо молочных. Такая замена не только вводит в заблуждение потребителей, но и нарушает стандарты качества продукции.

Наличие вредных микроорганизмов: Примерно в 25% проверенных образцов были найдены кишечная палочка и повышенное содержание дрожжей и плесени, что делает эти продукты потенциально опасными для употребления.

Обнаружение антибиотиков в органической продукции: В продукции марки «Углече Поле», которая заявлена как органическая, были найдены следы антибиотиков. Это серьезное нарушение стандартов органического земледелия и подрывает доверие потребителей к маркировке продуктов как «органические».

Эксперты настаивают на необходимости ужесточения контроля за качеством молочной продукции как со стороны производителей, так и со стороны государственных регуляторных органов. Улучшение надзора за производственными процессами и более строгая сертификация продуктов могут помочь обеспечить безопасность и высокое качество продукции.

Это исследование подчеркивает важность прозрачности и ответственности в пищевой промышленности. Оно служит напоминанием для потребителей о необходимости тщательно проверять маркировку продуктов и быть внимательными к качеству покупаемой продукции. В эпоху информационной открытости и доступности данных потребители могут и должны требовать высоких стандартов и честности от производителей.

Итак, на фоне данных разоблачений, каждый потребитель должен проявлять осознанность при выборе продуктов, отдавая предпочтение проверенным и надежным брендам, чтобы защитить свое здоровье и благополучие.