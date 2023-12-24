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· Артем Акчурин

Не покупайте даже по скидке: Роскачество назвало марки красной икры с кишечной палочкой

Не покупайте даже по скидке: Роскачество назвало марки красной икры с кишечной палочкой

mykaleidoscope.ru

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В преддверии наступления нового года Роскачество представило результаты своего исследования икры лососевых. В рамках исследования было проверено 24 продукта по 37 показателям качества и безопасности, включая как фасованную, так и икру на развес.

Результаты исследования оказались не самыми лучшими: некоторые образцы икры содержали кишечную палочку, а другие превышали микробиологические нормы. Однако ни в одной из проверенных икр не было найдено запрещенных консервантов или незаявленных красителей. Также две торговые марки получили право на российский знак качества, а одна из них его успешно подтвердила. Эти марки соответствуют требованиям Роскачества и представлены под названиями: "Очень", "Русское море" и ТМ "Тунайча".

Что касается икры под брендами: "Камчатское море", "Меридиан", "Восточный берег", "Сахалин рыба", "Royal Black", "Московский рыбокомбинат", "Форвард-С" и "Лента", то в некоторых из них была обнаружена кишечная палочка.

Относительно нарушений по микробиологической обсемененности (КМАФАНМ), они были выявлены у ТМ "Корсаков", "Лента", "Красное золото", "Форвард-С", "Авача" и также в икре, купленной на развес на Даниловском рынке в Москве.

Вместе с тем, Роскачество отмечает, что некоторые торговые марки не впервые привлекают внимание ведомства из-за нарушений. Это относится к "Форвард-С", "Красное золото", "Московский рыбокомбинат", "Сахалин рыба" и "Камчатское море".

Счастливо, что тяжелые металлы, паразиты и запрещенные консерванты в икре не были обнаружены.

Однако были выявлены нарушения в маркировке: производители икры указали недостоверные данные о содержании белка. В этом отношении наблюдается несоответствие у таких торговых марок, как "Сахалин рыба" (заявлено 32%, а по факту — 27%), Royal Black (заявлено 32%, выявлено 28%) и "Форвард-С" (заявлено 32, а по факту — 29%). Пять производителей также указали неверное содержание жира. Это относится к икре ТМ "Сахалин рыба", Royal Black, "Форвард-С", СИК и икре с Даниловского рынка.

Большинство производителей после получения результатов заявили о принятии корректирующих мер и усилении контроля качества. Некоторые также выразили готовность провести повторные исследования.

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