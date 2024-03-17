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· Артем Акчурин

Не покупайте даже по акции, замучаетесь пыль глотать: Росконтроль назвал марки чая в пакетиках, которые не стоит брать

Не покупайте даже по акции, замучаетесь пыль глотать: Росконтроль назвал марки чая в пакетиках, которые не стоит брать

OKA.FM

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Гражданам рассказали о чае в пакетиках, который лучше не покупать в магазинах.

Специалисты Росконтроля озвучили образцы, производители которых допустили высокую степень нарушения. Но одновременно с этим эксперты сказали, какой продукт можно смело брать и не бояться, пишет PRIMPRESS.

Многие предпочитают пакетированный чай из-за его добства при заваривании не только в домашних условиях, но и в походах или на даче. Тем не менее, нередко покупатели критикуют этот вид чая. Известно, что в пакетиках иногда встречается пыль с производственных помещений, добавляются красители для улучшения цвета напитка, и даже если в чайном пакетике содержатся измельченные листья, они могут быть заражены плесенью или бактериями.

После проведения Росконтролем исследования многих популярных марок черного чая в пакетиках, первый миф был опровергнут, но второй подтвержден. Специалисты утверждают, что в чай не добавляют красители, и обнаружили настоящие чайные листья, но проблема плесени действительно существует.

Так, в известной марке черного чая, производимой в Москве и продаваемой в различных магазинах, было обнаружено содержание плесени в два раза выше установленного норматива. А зеленый чай в пакетиках, привезенный из Шри-Ланки, содержал в 15 раз больше плесени, чем допустимо.

Кроме того, эксперты выделили лучшие марки пакетированного чая — Greenfield Golden Ceylon, Riston, «Майский» и Ahmad Tea English Breakfast. Эти образцы успешно прошли проверку по всем параметрам качества и подтвердили свой высокий уровень.

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