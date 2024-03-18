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· Артем Акчурин

Не покупайте даже по акции, замучаетесь пыль глотать: Росконтроль назвал чай в пакетиках, который не стоит брать

Не покупайте даже по акции, замучаетесь пыль глотать: Росконтроль назвал чай в пакетиках, который не стоит брать

OKA.FM

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Граждане получили информацию о пакетированном чае, который лучше не покупать в магазинах.

Росконтроль выявил примеры продуктов, производители которых нарушили требования к качеству. Однако эксперты также рассказали о том, какой чай можно спокойно приобретать, не опасаясь.

Многие предпочитают покупать пакетированный чай в магазинах, так как это самый удобный способ заварить его, не только для дачи или походов, но и для домашнего чаепития. Однако часто покупатели высказывают недовольства относительно качества такого чая. Считается, что в пакетике часто оказывается пыль с фабрики, а также добавляются красители для придания красивого настоя. Если же находится измельченный чайный лист, он может быть с примесью плесени или кишечной палочки.

Росконтроль провел исследование различных популярных марок черного чая в пакетиках и опроверг первый миф, но подтвердил второй. Специалисты отметили, что в чай не добавляют красители, и в пакетиках находится настоящий чайный лист. Однако проблемой остается плесень.

Например, у известной марки чая, произведенной в Москве и продающейся во многих магазинах, найдено количество плесени в два раза превышающее допустимое. А в зеленом чае в пакетиках из Шри-Ланки обнаружено плесени в 15 раз больше допустимой нормы.

Одновременно с этим специалисты назвали лучшие марки пакетированного чая. Среди них Greenfield Golden Ceylon, Riston, «Майский» и Ahmad Tea English Breakfast. Эти образцы успешно прошли проверку по всем показателям и подтвердили высокое качество. Их можно приобретать без опасений попасть на подделку.

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