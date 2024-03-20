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· Артем Акчурин

Не покупайте даже по акции, замучаетесь пыль глотать: Роскачество озвучило самые ужасные марки чая

Не покупайте даже по акции, замучаетесь пыль глотать: Роскачество озвучило самые ужасные марки чая

OKA.FM

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Гражданам рассказали о чае в пакетиках, который лучше не покупать в магазинах.

Специалисты провели исследование и выявили определенные образцы, в которых обнаружились серьезные нарушения. Одновременно, эксперты также выявили, какие продукты в этой категории можно смело приобретать без опасений, как сообщает PRIMPRESS.

Люди часто покупают пакетированный чай в магазинах по причине его удобства — такой чай удобно заваривать как дома, так и во время прогулок или походов. Тем не менее, жалобы со стороны потребителей на этот вид чая тоже весьма распространены. Считается, что в пакетиках зачастую находится пыль от производства, также добавляются красители для улучшения внешнего вида напитка, и даже если встречается измельченный чайный лист, он может содержать плесень или бактерии.

Росконтроль проанализировал множество популярных марок черного чая в пакетиках, опровергнув первое предположение, но подтвердив второе. Специалисты выявили, что в чай не добавляются красители, и в пакетиках обнаруживается настоящий чайный лист. Тем не менее, наличие плесени остается серьезной проблемой для этого вида чая.

Например, в одной из известных марок чая, произведенной в Москве и продающейся во многих магазинах, обнаружено содержание плесени в два раза превышающее допустимый уровень. Другая популярная марка зеленого чая в пакетиках, привезенного из Шри-Ланки, была обвинена в превышении допустимого уровня плесени в 15 раз.

Тем не менее, специалисты назвали несколько лучших марок пакетированного чая, включая Greenfield Golden Ceylon, Riston, «Майский» и Ahmad Tea English Breakfast. Эти образцы прошли проверку по всем критериям качества и проявили высокий стандарт, поэтому их можно смело покупать, не опасаясь подделок.

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