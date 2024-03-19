Не покупайте даже по акции, замучаетесь пыль глотать: Роскачество назвало самые ужасные марки чая

Гражданам была предоставлена информация о чае в пакетиках, содержащем риск высокой степени нарушений со стороны некоторых производителей. Одновременно специалисты Росконтроля дали рекомендации относительно выбора чая, который можно покупать с уверенностью.

Чай в пакетиках широко популярен из-за своей удобной формы заваривания как дома, так и в походах. Однако возникают опасения со стороны потребителей по поводу его качества. Было высказано мнение, что в пакетиках может содержаться пыль с производства, добавление красителей для улучшения внешнего вида чая, а также возможное присутствие плесени или бактерий, даже если видно измельченные чайные листья.

Проведенное Росконтролем исследование популярных марок черного чая в пакетиках показало отсутствие красителей и мусора, но подтвердило проблему с плесенью. Некоторые известные марки чая оказались с излишним содержанием плесени, превышающим допустимые нормы.

Однако были названы и лучшие марки чая в пакетиках: Greenfield Golden Ceylon, Riston, «Майский» и Ahmad Tea English Breakfast. Эти образцы успешно прошли проверку качества и соответствуют высоким стандартам. Потребителям советуется обращать внимание на эти бренды, чтобы избежать риска приобретения некачественного продукта.