Не покупайте даже по акции, там кишечная палочка, дрожжи и плесень: в Роскачестве назвали опасные для жизни марки сметаны

Роскачество провело всероссийское исследование сметаны 20-процентной жирности, откликаясь на многочисленные запросы потребителей. Согласно последним данным, именно такую сметану россияне покупают чаще всего. Анализ популярных торговых марок показал значительные проблемы с качеством и безопасностью продукции.

Обширное исследование

В рамках исследования были проверены сметаны 50 торговых марок в 2018 году, и дополнительно 7 брендов в 2020 году. В 2022 году количество проверенных марок увеличилось до 87, охватив около 70% доли рынка. Потребители также могут направить запрос на проверку своих предпочтительных марок.

Выявление фальсификатов и нарушений

Исследование выявило наличие фальсификата в продукции семи торговых марок, где вместо молочных жиров использовались растительные. Такие марки как «Аннушкина ферма», «Вятская» и «Новая деревня» используют в названии ассоциации с натуральностью, вводя в заблуждение потребителей.

Проблемы микробиологической безопасности

Помимо фальсификации, исследование обнаружило серьезные микробиологические нарушения. В 19 из 87 проверенных марок были найдены кишечная палочка и превышения норм по содержанию дрожжей и плесени, что ставит под угрозу безопасность потребления этих продуктов.

Найдены антибиотики в «органической» продукции

Особое внимание вызывает находка антибиотиков в сметане марки «Углече Поле», заявленной как органическая. Обнаружение доксициклина и окситетрациклина в продукции, которая должна соответствовать стандартам органического земледелия, подчеркивает несоответствие заявленным требованиям.

Результаты этого исследования поднимают важные вопросы о честности маркировки и реальном качестве продуктов питания на российском рынке. Роскачество призывает производителей и регуляторов усилить контроль за производством молочной продукции, чтобы обеспечить безопасность и прозрачность для российских потребителей.